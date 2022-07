Fenomen astronomic. In luna iulie va putea fi admirata cea mai mare Superluna din 2022

e locatia in care va aflati. Acest lucru se intampla de obicei cu aproximativ 90 de minute inainte ca Soarele sa apuna. Cu toate acestea, se va intampla putin mai tarziu, pe masura ce noptile trec.Ce este o Superluna?Fiind cea mai mare Superluna din 2022, Luna Busk este mai mult decat o alta Luna plina. Practic, este cea mai plina si cea mai mare Luna pe care o vom vedea in acest an. Termenul de "superluna" a fost inventat pentru prima ... citeste toata stirea