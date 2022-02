Festivalul de Teatru Scurt va avea loc in iunie

Prima editie a Festivalului International de Teatru Oradea (FITO) care s-a desfasurat in luna iunie si nu toamna a fost cea din 2019. Unul dintre motivele mutarii festivalului din septembrie in iunie a fost suprapunerea cu alte festivaluri. De asemenea s-a tinut cont ca timpul nefavorabil din toamna incurca planificarea spectacolelor in aer liber. La editia din 2019, timp de opt zile, spectatorii au fost invitati la un maraton teatral care a cuprins 19 spectacole de la companii teatrale ... citeste toata stirea