Festivalul Medieval Oradea 2024 - O frantura dintr-un alt timp

Au fost trei zile de sarbatoare, in weekend, in Oradea. Editia 2024 a Festivalului Medieval, a avut de toate: spectacole, turniruri, tururi ghidate si parade. Au fost prezenti 600 de cavaleri din 9 tari, alaturi de osteni, domnite, mesteri medievali, menestreli si imblanzitori de foc, dar si artisti din Romania si Marea Britanie.Sambata dimineata, atmosfera in cetate era relaxata. Podul care leaga Piata Mihai Viteazul de Cetate era decorat cu steaguri de toate culorile, spre bucuria tinerilor ... citește toată știrea