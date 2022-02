Fetita nascuta in razboi: Mia a venit pe lume in subteranul Kievului

Mia a fost numita miracolul acestui razboi, fiind nascuta in subteranul Kievului, intr-o statie de metrou, acolo unde oamenii s-au ascuns pentru a fi protejati in cazul unor bombardamente."In timpul bombardamentelor, a luptelor stradale, a invaziei, a razboiului care ia vieti si distruge sorti, in subteranul Kievului s-a nascut un sufletel. O viata noua printre atatia morti, au scris jurnalistii ucraineni. Evenimentul a avut loc aseara, 25 februarie, in jurul orei 22.30. Nu stiu numele ... citeste toata stirea