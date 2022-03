Fii cool, fara sa fii penal! Avocatii din Bihor vor tine lectii de educatie juridica in scolile din judet

Elevii de gimnaziu si de liceu din Bihor vor avea ocazia sa afle, chiar de la specialisti, ce drepturi si responsabilitati au, dar si despre raspunderea lor in fata legii.Baroul Bihor si Inspectoratul Scolar Judetean au semnat un protocol de colaborare, in baza caruia avocati din judet vor tine lectii de educatie juridica in scoli.Potrivit unui comunicat transmis de decanul Baroului, Adrian Stancu, si de avocatul Ionel Manole, coordonatorul proiectului, aceasta colaborare are ca scop ... citeste toata stirea