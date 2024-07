Filipine - SUA isi retrag rachetele

Un sistem american de rachete cu raza medie de actiune, desfasurat in timpul exercitiilor militare comune intre Washington si Manila in Filipine in aprilie si mai, va fi retras din aceasta tara in viitorul apropiat, a declarat joi un purtator de cuvant al armatei filipineze.Lansatorul de rachete "va fi expediat din tara dupa cum a fost prevazut, in septembrie sau chiar mai devreme", a declarat colonelul Louie Dema-ala. Purtatorul de cuvant al armatei filipineze a precizat ca trupele tarii ... citește toată știrea