Final de parcurs pentru CSM Oradea: Danezii de la Bakken Bears se califica in semifinalele FIBA Europe Cup

Partida CSM Oradea- Bakken Bears, disputata la Arena "Antonio Alexe" s-a incheiat cu 61-70, (19-23 34-38 49-52 61-70).Meciul a fost condus inca de la inceput de formatia daneza, care a condus la finalul tuturor celor patru reprize.Astfel, parcursul oradenilor in FIBA Europe Cup se opreste, iar danezii se califica in Final Four-ul competitiei. CSM trebuia sa invinga formatia daneza la minim 3 puncte diferenta pentru a se fi putut califica in semifinalele competitiei."Leii rosii" au ajuns ... citeste toata stirea