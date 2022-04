Finlanda si Suedia semnaleaza din nou intentii de aderare la NATO - Iritare maxima la Kremlin

Finlanda a semnalat, miercuri, ca in cateva saptamani va lua o decizie asupra integrarii in Alianta Nord-Atlantica, dupa ce oficiali suedezi au facut anunturi asemanatoare, insa Rusia avertizeaza cele doua tari ca acest lucru va afecta stabilitatea Europei, acuzand NATO ca doreste "confruntarea"."Finlanda va lua peste cateva saptamani o decizie" privind posibila candidatura pentru aderarea la NATO, ca reactie la invazia rusa in Ucraina, a afirmat miercuri premierul Sanna Marin, potrivit ... citeste toata stirea