Firmele care angajeaza absolventi de facultate, fara experienta, primesc bani de la stat. Procedura a fost simplificata

Pentru a stimula angajarea tinerilor fara experienta, Guvernul a simplificat procedura de efectuare a stagiului pentru absolventii de invatamant superior.Potrivit unui comunicat al Ministerului Muncii, stagiar este orice absolvent de facultate aflat in primele 6 luni dupa debutul in profesie, cu exceptia acelor profesii in care stagiatura este reglementata prin legi speciale. Firmele au dreptul sa primeasca un stimulent lunar de 2.250 lei daca angajeaza absolventi debutanti, dar procedura era ... citește toată știrea