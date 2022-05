"Flacaii Alesdului" sunt campionii Bihorului la juniori A1

Zona Alesdului are motive de bucurie in plan fotbalistic. Munca din ultimii ani a staff-ului coordonat de Ciprian Fogarasi isi arata roadele. Echipa de juniori A1 (under 19) a Crisului Alesd este noua campioana judeteana, mizand preponderent pe copii nascuti 2004, 2005, 2006 si chiar 2008.Pustii Alesdului au castigat initial Seria Nord, dupa o lupta cu Unirea Valea lui Mihai, iar in play-off s-a clasat pe locul 1 in dauna Olimpia Salonta, principala contracandidata si o alta echipa frumoasa a ... citeste toata stirea