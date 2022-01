Florin Citu, despre propunerea PSD de a reduce TVA-ul la alimentele de baza: Nu sunt de acord

"Trebuie sa abordam aceasta problema (a preturilor la energie-n.r.) cu o gandire pragmatica pe termen lung. (...) Solutiile pe termen lung trebuie sa ia in calcul securitatea energetica a Romaniei. Propun sa gandim masuri care sa ne duca in 2026 la o securitate energetica a Romaniei. Una dintre masuri ar fi sa alocam suplimentar de la buget un procent de care sa nu se atinga nimeni, sa facem un pact transpartinic cum avem la MApN, un procent din care sa investim in acest domeniu sa ne asiguram ... citeste toata stirea