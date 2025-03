Fortele aeriene israeliene au reluat bombardamentele in Fasia Gaza - "Planul Iad" pentru Hamas

Israelul a promis marti sa continue ofensiva in Gaza pana la revenirea tuturor ostaticilor, dupa ce a efectuat cele mai dure lovituri de la inceputul armistitiului cu Hamas.Aceste lovituri, care i-au surprins pe locuitorii din Gaza in plina noapte, dau o lovitura majora armistitiului in vigoare de la 19 ianuarie, intr-un moment in care negocierile indirecte prin intermediari pentru continuarea armistitiului se afla intr-un punct mort. Inaltul comisar al ONU pentru drepturile omului s-a ... citește toată știrea