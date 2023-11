Israelul a anuntat ca a atacat peste 14.000 de tinte Hamas de la inceputul razboiului impotriva gruparii islamiste si ca trupele sale lupta in adancurile Gaza City, principalul oras din enclava palestiniana, pentru prima data in multi ani. SUA transmite ca Israelul nu trebuie sa reocupe militar enclava."Pentru prima data in decenii, Fortele de Aparare Israeliene (IDF) lupta in inima orasului Gaza", a declarat Yaron Finkelman, comandantul Comandamentului de Sud al armatei israeliene. Trupele ... citeste toata stirea