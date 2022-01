Fostul consilier judetean Sebastian Lascu critica lipsa investitiilor in turism

Sebastian Lascu, fost vicepresedinte PNL Bihor, sustine ca judetul Bihor are nevoie de investitii majore in turism, mai exact de dezvoltarea unor obiective care sa atraga turisti si sa ajute la dezvoltarea comunitatilor si afacerilor mici, de genul unui parc de aventura si distractii."Am vazut lista de investitii a Consiliului Judetean si am observat cu tristete lipsa unei investitii majore in turism, care sa devina un magnet zonal asa cum am mai spus, un megaparc de aventura si distractii in ... citeste toata stirea