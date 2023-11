Fostul ministru al Educatiei, Sorin Cimpeanu, a primit cea mai inalta distinctie academica din partea Universitatii din Oradea.La initiativa Facultatii de Protectia Mediului, al carei decane, Cristina Maerescu, l-a prezentat drept o "personalitate de exceptie a agronomiei nationale si europene, un nume de referinta si o prezenta de seama in toate centrele academice in care se studiaza agronomia", fostul ministru si in prezent rector al Universitatii de Stiinte Agronomice si Medicina ... citeste toata stirea