Magistratul are 47 de ani si a mai fost, de-a lungul celor 23 de ani de cariera, prim-procuror al Parchetului Salonta si al Parchetului Bihor.Ioan Gheorghe Bogdan este absolvent al Facultatii de Drept din cadrul Universitatii Babes-Bolyai din Cluj-Napoca. A intrat in magistratura in anul 2000, iar timp de sase ani, intre 2006 si 2012 a fost prim-procuror al Parchetului de pe langa Judecatoria Salonta.A promovat apoi la DIICOT Oradea, iar in 2014 a fost delegat timp de un an la conducerea ... citeste toata stirea