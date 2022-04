Fotbalist albanez de la UTA Arad: "Oradea este cel mai frumos oras din Romania"

In lotul multinational cu care UTA Arad a abordat sezonul 2021/2022 in Liga 1 se numara si mijlocasul Idriz Refik Batha (30 de ani), jucator de baza in angrenajul gandit de Laszlo Balint sau acum de Ionut Badea.Intr-un interviu acordat pentru site-ul oficial al Ligii Profesioniste de Fotbal din Romania (lpf.ro), fotbalistul a declarat intre altele ca ii place mult in tara noastra si a enumerat trei orase care l-au impresionat."Imi place foarte mult Romania, sunt orase foarte frumoase aici. ... citeste toata stirea