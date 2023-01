Frontieristii oradeni ridicati de DNA raman in libertate

Frontieristii ridicati in 17 ianuarie de la Oradea si dusi in Moldova, in cadrul unei anchete DNA Iasi pentru luare de mita, au aflat joi decizia instantei in privinta cererii de arestare formulata de procurori. Sedinta instantei a avut loc in 25 ianuarie, dar termenul de pronuntare a fost amanat cu o zi.Curtea de Apel Iasi a respins joi, 26 ianuarie, cererea de arestare a frontieristilor.Anterior, Tribunalul Vaslui a respins, la randul sau, cererea de arestare, considerand ca e suficienta ... citeste toata stirea