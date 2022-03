Fugiti din calea razboiului, cinci frati din Ucraina au fost inscrisi la o scoala din Oradea

Exodul mamelor din Ucraina, care fug cu copiii lor din calea razboiului, produce situatii fara precedent in Bihor.La Liceul Greco-Catolic Iuliu Maniu din Oradea, cinci copii ucraineni, toti frati, au fost inscrisi in clasele scolii ca elevi audienti, adica au dreptul de a participa la toate lectiile, chiar daca nu au inca studiile echivalate. Colegii lor romani i-au primit cu bratele deschise...Bine ati venit!Cei cinci copii au venit saptamana trecuta in Bihor, impreuna cu mama lor, ... citeste toata stirea