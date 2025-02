Gala Voluntarilor din domeniul social: Victor Lupsea, student la Medicina Militara - cel mai bun voluntar

Un tanar in varsta de 22 de ani, Victor Lupsea, student la Universitatea de Medicina, Farmacie, Stiinte si Tehnologie din Targu Mures - programul de studii Medicina Militara si voluntar, inca din timpul liceului, al ISU Bihor, a fost premiat, joi, de Directia de Asistenta Sociala Oradea, in cadrul "Galei Voluntarului in Domeniul Social".Activand ca voluntar inca din anul 2018, in cadrul programului "Salvator din pasiune", organizat la nivelul judetului nostru de Inspectoratul pentru Situatii ... citește toată știrea