Garda Forestiera Oradea, executata silit de propriii angajati. Masinile si cladirea institutiei sunt sub sechestru

Situatie nemaintalnita la Garda Forestiera Oradea care a ajuns sa fie executata silit chiar de catre propriii angajati pentru neplata unor drepturi salariale, sediul institutiei si masinile de serviciu ajungand sa fie pusa sub sechestru pana la virarea banilor datorati. Banii datorati sunt sporul de risc in valoare de 25% din salariul de baza, acordat personalului silvic in baza Codului Silvic intrat in vigoare in 2008. Cum oamenii nu l-au primit, au deschis un proces in contenciosul ... citeste toata stirea