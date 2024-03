Gaza - Sperante pentru o incetare a focului

Israelul a acceptat "mai mult sau mai putin" un acord de armistitiu in Fasia Gaza, in prezent mingea aflandu-se "in terenul Hamas", a declarat un responsabil american.Sperantele pentru o incetare a focului au crescut saptamana trecuta, dupa o runda anterioara de discutii mediate de Qatar si Egipt la Doha.Un oficial american de rang inalt a declarat sambata ca a fost stabilit cadrul pentru o pauza de sase saptamani a luptelor, cu acordul Israelului, si ca acum depinde de acordul Hamas de a ... citește toată știrea