"Geometrician's Views" continua la Colegiul Tehnic "Ioan Ciordas"

Dupa cum ne-au obisnuit cei de la Colegiul Tehnic "Ioan Ciordas", una dintre scolile bihorene fruntase in ceea ce priveste accesarea si implementarea proiectelor educationale europene, si in acest an la unitatea de invatamant beiuseana mentionata sunt in plina desfasurare cateva proiecte Erasmus+.Printre acestea se numara si "Geometrician's Views" (Erasmus+, nr. 2020-1-FR01-KA227-SCH-095534). Avand ca obiective dezvoltarea si consolidarea schimburilor intre alte discipline si matematica, ... citeste toata stirea