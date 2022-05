Geopolitica Turciei - asa cum se vede din exterior si din interior

Matei Blanaru*Sursa foto: The CradleCine si ce este Turcia, cea care ameninta sa blocheze integrarea in NATO a Suediei si Finlandei, si de ce face aceasta? Viziunile geopolitice externe situeaza Turcia la marginea Heartlandului, in Rimland. Cu toate acestea, ea este parte a NATO, organizatie a Midland Ocean. Populatia turca isi are originea in Heartlandul eurasiatic. Paradoxurile Turciei nu se opresc aici, iar Turcia incearca sa profite cat mai mult din toate: se vrea islamica, dar si ... citeste toata stirea