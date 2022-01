Dupa reusita din Cupa Angliei, internationalul bihorean a inscris si in Championship in meciul pierdut sambata de Reading pe teren propriu, cu Huddersfield, scor 3-4, in etapa a 28-a din Championship. George Puscas (25 de ani) a fost integralist si a egalat la doi in minutul 23 din pasa lui Swift urmata de preluare si sut la coltul lung.Evolutia lui ... citeste toata stirea