George Puscas a marcat in Serie B. Gol impotriva echipei lui Berlusconi

La a patra prezenta in tricoul echipei Pisa Sporting Club, atacantul bihorean George Puscas a reusit sa inscrie primul gol. Sambata, in etapa a 24-a din Serie B, Pisa a intrerupt seria celor patru egaluri consecutive cu o victorie in deplasare pe terenul formatiei Monza (locul 5), patronata de fostul premier italian Silvio Berlusconi.Dupa ce Valoti a deschis scorul in minutul 8, Puscas a egalat in minutul 18 cand a preluat mingea centrata de Sibili si a sutat puternic de la 7 metri, fara ... citeste toata stirea