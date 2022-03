Golde Oradea si APT Prohuman participa la Oradea Job Expo

Sanse de angajare pentru bihorenii care isi cauta un job sau care doresc sa-si schimbe actualul loc de munca. In 1 aprilie, intre orele 10:00 - 18:00, la Era Park, va avea loc Targul locurilor de munca Oradea Job Expo, eveniment organizat de Inform Media. Partener institutional al evenimentului este AJOFM Bihor.Sunt oferite circa 1.000 de locuri de munca in domenii precum: HoReCa, Automotive, Mecanica, IT, Retail, Componente electronice, Mase plastice, Mobilier si tamplarie, Reciclare, precum ... citeste toata stirea