Grad de incredere ridicat: Universitatea din Oradea si-a pastrat calificativul de la ARACIS

In urma evaluarii institutionale pe care Agentia Romana de Asigurare a Calitatii Invatamantului Superior (ARACIS) a facut-o la inceputul anului la Universitatea din Oradea, institutia academica are in continuare calificativul "grad de incredere ridicat", cel mai inalt din cele care se ofera universitatilor.Anuntul a fost facut vineri, de Universitatea din Oradea, printr-un comunicat care citeaza decizia Consiliului ARACIS din 3 octombrie.De altfel, la ceremonia de deschidere a anului ... citește toată știrea