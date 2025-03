Gradinita cu Program Prelungit "Allegria" - 8 Martie cu emotii mari

Copiii de la grupa mare B a Gradinitei cu Program Prelungit "Allegria" au pregatit si in acest an un frumos moment pentru mamele lor, marcand cum se cuvine aceasta traditionala sarbatoare.Mamele au fost asteptate intr-un decor festiv, cu portretele desenate de fiecare copilas cu mama sa, prin prisma imaginatiei proprii, cu plicuri pe scaunele pe care era notat fiecare nume de copil in parte, acestea ascunzand o felicitare fabricata de ei insisi si de un breloc confectionat cu mare drag de ... citește toată știrea