Gradinita cu Program Prelungit nr. 54 - Sarbatorile de Iarna traite cu multa bucurie si emotie

Sarbatorile de Iarna sunt pentru noi, romanii, adevaratele sarbatori de suflet. Amintirile copilariei ce ne revin in minte si in suflet, colindele si clinchetele de clopotei, mirosul proaspat de brad, de cozonaci, dar si cadourile pe care le asteptam cu nerabdare, toate creeaza o atmosfera de liniste sufleteasca si iubire.Pe parcursul a doua saptamani, copiii de la Gradinita cu Program Prelungit nr. 54, structura GPP nr. 42, aflate sub conducerea doamnei directoare prof. Pele Mihaela Ana, au