Gradinita din Oradea, inchisa luni, pentru ca nu s-a incheiat numaratoarea voturilor

Copiii care invata la Gradinita cu program prelungit nr. 5 Waldorf din Oradea au parte de o zi libera neasteptata.Din cauza ca luni dimineata nu era finalizata numaratoarea voturilor de la alegerile locale si europarlamentare, parintii au fost anuntati ca trebuie sa isi tina copiii acasa.Potrivit mamei unui copil care frecventeaza aceasta gradinita, luni dimineata, in jurul orei 5, educatoarea a anuntat ca inca se numarau voturile in sectia amenajata in aceasta unitate de invatamant, drept ... citește toată știrea