Gradinita noua pentru zona Velenta - Tineretului

O noua gradinita cu program prelungit se va construi in Oradea, in locul celei existente acum pe Clujului. In acest sens, a fost semnat contractul de executie a lucrarilor cu Vitan Exim SRL, castigatorul licitatiei."Noua gradinita nr. 51 se va construi in curtea actualei gradinite, care, ulterior, va fi demolata. Gradinita va deservi copii cu varsta prescolara - intre 3 si 6, 7ani, proveniti din familiile cu domiciliul in cartierul Tineretului, Tokay si comunele estice din Zona Metropolitana ... citeste toata stirea