Pozele de la fata locului postate pe grupul de Facebook sunt cu adevarat greu de privit. Din imagini se poate vedea cum duba carosata s-a rasturnat peste masina mica."Joi, 3 august, in jurul orei 21.25, un barbat de 55 de ani, din municipiul Baia Mare, judetul Maramures, in timp ce conducea o autoutilitara pe strada Ovid Densusianu din municipiul Oradea, in imprejurari ce urmeaza a fi stabilite din cercetari, ar fi patruns de pe banda unu de circulatie pe banda doi de circulatie, fara a se