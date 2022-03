Greu in inferioritate numerica

Luceafarul Oradea a rezistat o ora fara sa primeasca gol in deplasarea de la Progresul Somcuta Mare. Bihorenii au rezistat eroic in conditiile in care din minutul 20 au evoluat in inferioritate numerica dupa ce portarul Eduard Nerghes a fost eliminat dupa ce l-a busculat in afara careului pe adacantul advers scapat singur.In poarta a intrat Marco Mudura, care a debutat astfel in Liga 3, fiind retras de pe teren Gabi Costea.Progresul a reusit sa deschida scorul dupa o ora de joc, cand Mark ... citeste toata stirea