Greva in invatamant. Doua sindicate vor protesta saptamana viitoare

Sindicalistii din invatamantul preuniversitar au hotarat, in baza rezultatelor referendumului desfasurat in perioada 17 decembrie 2021 - 14 ianuarie 2022, declansarea grevei de avertisment. Aceasta se va desfasura miercuri, in intervalul orar 11:00-13:00.Potrivit sindicalistilor, protestul membrilor celor doua organizatii sindicale este cauzat de refuzul guvernantilor de a purta negocieri cu reprezentantii federatiilor din educatie si de a adopta masuri concrete in ceea ce priveste veniturile ... citeste toata stirea