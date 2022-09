Gropi comune descoperite in teritoriile eliberate de ucraineni

Un cimitir improvizat, in care se afla 440 de morminte, a fost descoperit in Izyum, dupa ce orasul a fost eliberat de fortele ucrainene, potrivit Sky News. Un al doilea cimitir improvizat cu peste 200 de cruci de lemn a fost descoperit la marginea orasului.Orasul Izyum s-a aflat sub ocupatie ruseasca luni de zile, dar a fost recucerit in timpul ofensivei ucrainene din ultimele saptamani.Un loc de inmormantare in masa care continea aproximativ 440 de morminte a fost gasit in orasul ucrainean ... citeste toata stirea