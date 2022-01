Guvernul Ciuca a aprobat plafonarea preturilor la energie electrica si gaze naturale

"Aprobam in sedinta de guvern de astazi (marti - n.r.) un nou set de masuri care sa vina in sprijinul cetatenilor si al economiei, astfel incat sa putem contribui la pastrarea locurilor de munca si la desfasurarea activitatii economice in conditii de competitivitate. Astfel pentru populatie, nimeni nu va plati mai mult de 0,80 bani pe kilowatt ora - energie electrica si 0,31 bani pentru kwh la gaze naturale, indiferent de consum. Pentru consumatorii casnici cu un consum de pana la 500 de ... citeste toata stirea