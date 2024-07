Guvernul continua sa le intoarca spatele - Saracia ii condamna la o viata fara viitor

Peste 25% dintre copiii sub 6 ani nu mergeau la gradinita, in anul scolar 2022-2023. Romania inregistreaza un procent de 16,6% al tinerilor intre 18-24 de ani care au finalizat cel mult studiile gimnaziale, cel mai mare procent in ultimii 6 ani.Pentru anul scolar 2022-2023, dintre cele 7.471 de gradinite publice, 1.616 au functionat cu program prelungit, doar 310 aflandu-se in mediul rural, in contextul riscului crescut de saracie si excluziune sociala. Pentru viitorul an scolar, sursele ... citește toată știrea