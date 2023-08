Franta va interzice portul abaya in scolile de stat, a anuntat duminica ministrul educatiei nationale din aceasta tara, Gabriel Attal, care a precizat ca decizia a fost luata in numele laicitatii, pentru a pune capat controverselor din jurul acestui vesmant larg si lung purtat in mod traditional de unele eleve musulmane, informeaza AFP si dpa."Am decis sa nu se mai poata purta abaya la scoala", a declarat Gabriel Attal duminica seara la postul de televiziune TF1.Ministrul francez, care de ... citeste toata stirea