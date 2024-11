Hai cu noi in viitor!

La Banca pentru Alimente Oradea, ne-am dorit sa cream un spatiu magic, unde copiii sa inteleaga prin joaca responsabilitatea fata de resursele planetei si sa descopere ca fiecare om are rolul lui in protejarea Pamantului. Dupa doi ani de munca si creatie, am lansat Edu Play Bus, un autobuz transformat intr-o nava spatiala, gandit ca un escape room, o capsula a timpului pentru elevii de clasele V-VIII.Copiii sunt provocati sa devina Gardieni Intergalactici, adica sa se teleporteze intr-un ... citește toată știrea