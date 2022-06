Handbalistii si-au aflat programul competitional

FR Handbal a stabilit calendarul competitional pentru editia 2022/2023 a Ligii Nationale de handbal masculin. Noul sezon va debuta la data de 27 august, iar CSM Oradea va juca in runda inaugurala in deplasare, cu CSM Bucuresti. In etapa a doua, echipa noastra va sustine primul meci pe teren propriu in Liga Zimbrilor, dupa o absenta de 20 de ani. Programul complet al echipei noastre in turul campionatului este urmatorul: Etapa 1: cu CSM Bucuresti, in deplasare Etapa 2: ... citeste toata stirea