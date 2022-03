Harkov, orasul urcrainean in care metroul a devenit casa pentru mii de persoane

Peste o mie de cladiri rezidentiale - case si blocuri de apartamente - au fost facute una cu pamantul in urma bombardamentelor. Cateva sute de civili au fost ucisi de proiectile, printre ei aflandu-se si Boris Romanchenko. In varsta de 98 de ani, acesta a supravietuit in patru lagare de concentrare naziste, insa a fost ucis dupa ce un obuz a lovit cladirea in care se afla. Alti civili au fost ucisi in Harkov in timp ce asteptau la coada pentru a primi ajutoare umanitare. O racheta ruseasca a ... citeste toata stirea