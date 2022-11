Hoata din Lotus a fost retinuta. A fost surprinsa in timp ce fura un portofel dintr-un carucior de copil

Joi, 24 noiembrie, politistii Biroului de Combatere a Infractiunilor contra Persoanei au dispus retinerea, pentru 24 de ore, fata de o femeie de 49 de ani, din municipiul Satu Mare, banuita de furt de trei ori in doua zile.In urma cercetarilor efectuate, politistii oradeni o banuiesc pe femeia de 49 de ani ca, la 24 octombrie, in intervalul orar 17.40 - 17.50, in timp ce se afla in incinta unui magazin dintr-un complex comercial din Oradea, ar fi luat dintr-o poseta, lasata nesupravegheata, ... citeste toata stirea