Horoscopul in Saptamana Patimilor: Care sunt cele mai avantajate si rasfatate zodii

Toate zodiile au patima si ispita lor, dar mai ales toti nativii vom avea parte de un weekend sacru si de importanta in deschiderea celui de-al 3 lea ochi, cresterea vibratiei si o intensa activitate a glandei pineale.Cea mai avantajata zodie va fi Varsatorul. Iar cea mai rasfatata va fi zodia Taurului.18, 19 Aprilie vor fi zile mai obositoare. 20 va fi ziua in care vom da startul unor noi cautari si vom deveni din ce in ce mai pragmatici fiecare. Din 20 vom incepe un interval de mari ... citeste toata stirea