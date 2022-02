Hot de buzunare arestat dupa multiple furturi. Actiona in tramvaiele si in magazinele din Oradea

Barbatul retinut luni, 7 februarie, este cercetat pentru trei furturi comise in decursul ultimelor 2 luni."In urma cercetarilor efectuate, politistii oradeni il banuiesc pe acesta ca, la 23 decembrie 2021, in jurul orei 16.30, in timp ce se afla in incinta unui supermarket de pe B-dul Dacia din Oradea, purtand pe fata o masca de uz medical, ar fi sustras 450 de lei dintr-un portmoneu pe care proprietara il tinea deschis, in mana.De asemenea, cel in cauza este banuit ca, la 11 ianuarie, in ... citeste toata stirea