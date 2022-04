Hristos a Inviat! Mii de oradeni au participat la slujba de Inviere

Mii de oradeni au luat parte la slujba de Inviere oficiata la bisericile ortodoxe si greco-catolice din tot orasul.La fel ca si in anii precedenti, la Biserica cu Luna si Biserica Sfantul Andrei au participat printre cei mai multi oradeni.Cea mai importanta sarbatoare din an, cu o incarcatura emotionala impresionanta, o reprezinta Pastele. Miracolul Invierii Domnului este celebrat peste tot in lume prin traditii si obiceiuri dintre cele mai frumoase, iar slujba Invierii reuneste an de an ... citeste toata stirea