Hub de tehnologie la Suplacu de Barcau - Kids In Tech

"Kids In Tech" este numele noului hub de tehnologie de la Liceul Tehnologic nr.1 Suplacu de Barcau. Este un spatiu unde pasiunea elevilor se intalneste cu daruirea profesorilor mentori si cu tehnologia, nu putina, disponibila in scoala.Principiul acestui hub este "egalitatea" dintre profesori si elevi, precum si "libertatea" incurajata in sprijinul dezvoltarii imaginatiei si creativitatii tehnologice prin participarea, in mod organizat si ad-hoc, la activitati practice si de cercetare. ... citeste toata stirea