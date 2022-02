Iarna vrajbei noastre. Divergentele dintre Ucraina si America

Cristina Melnic*Sursa foto: 112.internationalCe se intampla acolo? Care este resortul tensiunilor care incep sa se intrevada intre declaratiile oficialilor ucraineni si occidentali (in special americani)? Ceea ce a aparut cu cateva zile in urma, sub forma mai degraba de aluzii, devine acum tot mai apasat. Ne indreptam spre o confruntare de opinii intre Kiev si Occident? Cu ce consecinte?Pe 6 februarie 2022, consilierul de securitate al Presedintelui Biden, Jake Sullivan, spune raspicat ... citeste toata stirea