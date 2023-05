Iedutul de caprioara a fost gasit de un angajat al Directiei Silvice care se afla intr-o actiune de monitorizare intr-o padure administrata de Ocolul Silvic Putna. Barbatul nu a pus mana pe animal pentru nu interveni in mediul natural, ci doar l-a filmat."Daca gasiti un pui de caprioara sau de ciuta nu interveniti, nu il luati din mediul lor, pentru ca cel mai probabil mama este in apropiere", au transmis reprezentantii Regiei Nationale a Padurilor in postarea de pe retelele sociale care ... citeste toata stirea