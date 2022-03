IGSU verifica toate statiile de alimentare cu carburanti din Romania. Romanii au incarcat combustibil in tomberoane, pungi de plastic, containere si damigene

Verificarile au inceput in urma situatiei inregistrate miercuri cand statiile de alimentare cu carburanti au fost luate cu asalt de romani."Avand in vedere situatiile inregistrate in seara zilei de miercuri, 09.03.2022, in mai multe statii de alimentare cu carburanti, precum si imaginile propagate in spatiul public cu persoane care alimentau in recipiente neomologate (bidoane/butoaie din plastic, damigene, pubele, saci din plastic etc.), Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, prin ... citeste toata stirea